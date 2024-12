Un fendente alla schiena: ancora grave l’accoltellato ad Almè

Restano ancora gravi le condizioni dell’immigrato di 35 anni che domenica pomeriggio è stato accoltellato durante una lite – forse per questioni di droga, ma la dinamica e le circostanze sono ancora al vaglio – in via Olimpia ad Almè. È emerso che l’uomo è stato raggiunto da un unico fendente, alla schiena: la prognosi resta riservata, ma il trentacinquenne non è in pericolo di vita. Si trova ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Proseguono le indagini

Proseguono intanto le indagini dei carabinieri di Zogno per risalire all’uomo che lo ha aggredito: ricerche che fino a ieri non avevano dato esito. Un giovane straniero che era stato fermato e accompagnato in caserma è risultato estraneo ai fatti: è stato sentito solo come persona informata sui fatti, ma non avrebbe partecipato all’accoltellamento. È stato quindi sentito e rilasciato senza che scattassero provvedimenti nei suoi confronti.

Potrebbe essere lo stesso ferito, quando verrà sentito dai carabinieri, a fornire qualche elemento utile per risalire a chi lo ha aggredito, sempre che sia in grado di fornire questo dato e se, come sembra verosimile, lo conosca. I carabinieri hanno nel frattempo acquisito le immagini delle telecamere di un’azienda privata che si affaccia proprio sul punto di via Olimpia dove è avvenuta l’aggressione: dai video potrebbe emergere qualche dettaglio utile a rintracciare l’aggressore. L’arma usata per ferire il trentacinquenne non è stata ritrovata. L’accoltellamento è avvenuto in un punto piuttosto nascosto di via Olimpia, a qualche centinaia di metri dal centro sportivo – che domenica pomeriggio era parecchio affollato – ma dietro una curva e poco prima dell’imbocco della strada con la statale 470 della Valle Brembana.