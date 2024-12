Accoltellamento ad Almè, resta grave il 35enne. L’ombra dello spaccio

Una violenta lite è scoppiata domenica 1° dicembre pomeriggio alla periferia di Almè ed è sfociata nell’accoltellamento di un uomo di 35 anni, finito all’ospedale in codice rosso, ma pare non in pericolo di vita. L’episodio attorno alle 14,45 quando alcuni passanti hanno chiamato il 112 e riferito la presenza di un uomo a terra in via Olimpia, proprio di fronte alla cancellata di un’azienda in quel momento chiusa, essendo domenica.

Aveva una ferita da taglio all’addome. Forse la lite è scoppiata nell’ambiente dello spaccio, anche se le circostanze dell’accaduto sono al vaglio dei carabinieri

I soccorsi

Sul posto il 118 ha inviato l’automedica e l’ambulanza: il trentacinquenne, extracomunitario, è stato soccorso e trasferito d’urgenza – in codice rosso – all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Aveva una ferita da taglio all’addome. Forse la lite è scoppiata nell’ambiente dello spaccio, anche se le circostanze dell’accaduto sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Zogno dell’Arma, intervenuti con due pattuglie.

I video potrebbero fornire qualche risposta in più per le indagini. Nessuna traccia, invece, dell’arma usata per ferire il trentacinquenne

Un fermo

Una delle persone coinvolte nella lite è stata fermata sul posto e accompagnata in caserma: fino a domenica sera la sua posizione era ancora al vaglio, non essendo per nulla chiara la dinamica dell’accaduto. Anche per questo i carabinieri hanno chiesto le immagini delle telecamere dell’azienda davanti alla quale si è verificata l’aggressione. I video potrebbero fornire qualche risposta in più per le indagini. Nessuna traccia, invece, dell’arma usata per ferire il trentacinquenne.