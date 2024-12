Accoltellamento ad Almè, ferito un 35enne

Un uomo di 35 anni è stato colpito con un’arma da taglio, probabilmente un coltello, ad Almè. L’episodio domenica 1 dicembre in via Olimpia, davanti al cancello di una ditta, poco prima delle 15. Sul posto un’ambulanza, con la quale il ferito è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni paiono serie, ma l’uomo non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.