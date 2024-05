Zanica, trovato morto in un fosso. Appello per il riconoscimento

È stato trovato morto ma non si sa chi sia: è per questo che i Carabinieri lanciano un appello per il riconoscimento. Un uomo sulla 50ina è stato trovato senza vita in una roggia della zona agricola di Zanica (in via Canonici): un passante ha visto il corpo e ha lanciato l’allarme nella tarda mattinata di sabato 4 maggio. Sul posto è arrivata l’ambulanza e l’auto medica ma i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso.