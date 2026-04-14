Fubal, l’Atalanta battuta dalla Juventus: ok un pronostico su 10 - La classifica

L’Atalanta perde lo scontro diretto con la Juventus, ma la corsa all’Europa è ancora aperta e aprile è un mese importantissimo: sabato c’è un altro match d’alta quota, in casa della Roma, e mercoledì 22 la Lazio è attesa a Bergamo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Un mese intensissimo, che ci dirà tanto del finale di stagione dei nerazzurri. E così come è ancora tutto aperto su due fronti - campionato e coppa - per i ragazzi di mister Palladino, così in Fubal è ancora tutto da scrivere e sono ancora tantissimi i premi da assegnare. Per la graduatoria mensile di aprile saranno decisive le prossime tre, con Roma, Lazio e Cagliari. Volete fare il vostro pronostico della gara contro i giallorossi? Partecipare al concorso è completamente gratuito: dovete soltanto registrarvi su fubal.ecodibergamo.it e potrete giocare da subito, pronosticando l’esito - vittoria, pareggio o sconfitta -, il risultato esatto, tre marcature, il migliore in campo dell’Atalanta e i cartellini gialli sventolati nei confronti dei nerazzurri, in campo e in panchina, mister compreso.

Le classifiche

Luigi Rota Nodari, contro la Juventus, ottiene tre punti e va a 13, al pari di Aldo Casizzi che invece resta a secco coi bianconeri, ma al momento rimane il leader della classifica per aver indovinato più marcatori Nella graduatoria mensile c’è un aggancio in vetta: Luigi Rota Nodari, contro la Juventus, ottiene tre punti e va a 13, al pari di Aldo Casizzi che invece resta a secco coi bianconeri, ma al momento rimane il leader della classifica per aver indovinato più marcatori. È ancora tutto apertissimo, c’è una bagarre incredibile. Sono addirittura in sei che inseguono con 12 punti: Lina Carla Perego, Luigi Ceribelli, Giorgio Rivoltella, Federico Rotondaro, Franco Vavassori e Marco Valota. I pronostici con la Juventus non hanno mosso più di tanto la classifica di ritorno, cristallizzata nelle prime posizioni. Roberto Burattin resta primo e raggiunge quota 84 punti, tallonato da Luigi Andrea Cortesi che rimane a una lunghezza di distacco.

Segue, a 82, Fabio Bonaldi. Più staccata troviamo Mariarosa Merisio con 79 punti, che precede quattro partecipanti a quota 78: Giuseppe Calabretta, Roberto Frigeni, Mario Midali e Luca Serighelli.

Nella graduatoria generale c’è un sorpasso nelle prime posizioni: Maurizio Ranica ottiene tre punti con i bianconeri ed è primo incontrastato a 173, +13 sulla seconda posizione che cambia dopo diverse settimane visto che Luciano Nava conquista ben sette punti con la Juventus, raggiunge quota 160 e supera Giovanni Scaglia che rimane a secco e scivola terzo a 159. Più attardati troviamo Albergo Carona a 152 e Luigi Andrea Cortesi a 150.

La classifica aggiornata di Fubal

Ci sono anche le classifiche speciali: Maurizio Ranica, con 50 punti, guida anche la graduatoria legata a chi indovina più risultati; quella marcatori è identica a una settimana fa, con Giuseppe Ruggeri che guida con 43 punti, a +1 su Delia Marchetti, Fabio Bresciani e Corrado Rondini; nella graduatoria speciale legata a chi indovina più top player, c’è un duo in vetta composto da Angelica Patrizia Barachetti e Luigi Andrea Cortesi.

I pronostici dei partecipanti