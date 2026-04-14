Fubal, l’Atalanta battuta dalla Juventus: ok un pronostico su 10 - La classifica
I PRONOSTICI DEI LETTORI. Aprile fondamentale tra Roma, Lazio e Cagliari, le classifiche sono ancora apertissime.
L’Atalanta perde lo scontro diretto con la Juventus, ma la corsa all’Europa è ancora aperta e aprile è un mese importantissimo: sabato c’è un altro match d’alta quota, in casa della Roma, e mercoledì 22 la Lazio è attesa a Bergamo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia.
Un mese intensissimo, che ci dirà tanto del finale di stagione dei nerazzurri. E così come è ancora tutto aperto su due fronti - campionato e coppa - per i ragazzi di mister Palladino, così in Fubal è ancora tutto da scrivere e sono ancora tantissimi i premi da assegnare. Per la graduatoria mensile di aprile saranno decisive le prossime tre, con Roma, Lazio e Cagliari. Volete fare il vostro pronostico della gara contro i giallorossi? Partecipare al concorso è completamente gratuito: dovete soltanto registrarvi su fubal.ecodibergamo.it e potrete giocare da subito, pronosticando l’esito - vittoria, pareggio o sconfitta -, il risultato esatto, tre marcature, il migliore in campo dell’Atalanta e i cartellini gialli sventolati nei confronti dei nerazzurri, in campo e in panchina, mister compreso.
Le classifiche
Luigi Rota Nodari, contro la Juventus, ottiene tre punti e va a 13, al pari di Aldo Casizzi che invece resta a secco coi bianconeri, ma al momento rimane il leader della classifica per aver indovinato più marcatori
Nella graduatoria mensile c’è un aggancio in vetta: Luigi Rota Nodari, contro la Juventus, ottiene tre punti e va a 13, al pari di Aldo Casizzi che invece resta a secco coi bianconeri, ma al momento rimane il leader della classifica per aver indovinato più marcatori. È ancora tutto apertissimo, c’è una bagarre incredibile. Sono addirittura in sei che inseguono con 12 punti: Lina Carla Perego, Luigi Ceribelli, Giorgio Rivoltella, Federico Rotondaro, Franco Vavassori e Marco Valota. I pronostici con la Juventus non hanno mosso più di tanto la classifica di ritorno, cristallizzata nelle prime posizioni. Roberto Burattin resta primo e raggiunge quota 84 punti, tallonato da Luigi Andrea Cortesi che rimane a una lunghezza di distacco.
Segue, a 82, Fabio Bonaldi. Più staccata troviamo Mariarosa Merisio con 79 punti, che precede quattro partecipanti a quota 78: Giuseppe Calabretta, Roberto Frigeni, Mario Midali e Luca Serighelli.
Nella graduatoria generale c’è un sorpasso nelle prime posizioni: Maurizio Ranica ottiene tre punti con i bianconeri ed è primo incontrastato a 173, +13 sulla seconda posizione che cambia dopo diverse settimane visto che Luciano Nava conquista ben sette punti con la Juventus, raggiunge quota 160 e supera Giovanni Scaglia che rimane a secco e scivola terzo a 159. Più attardati troviamo Albergo Carona a 152 e Luigi Andrea Cortesi a 150.
Ci sono anche le classifiche speciali: Maurizio Ranica, con 50 punti, guida anche la graduatoria legata a chi indovina più risultati; quella marcatori è identica a una settimana fa, con Giuseppe Ruggeri che guida con 43 punti, a +1 su Delia Marchetti, Fabio Bresciani e Corrado Rondini; nella graduatoria speciale legata a chi indovina più top player, c’è un duo in vetta composto da Angelica Patrizia Barachetti e Luigi Andrea Cortesi.
I pronostici dei partecipanti
Solo 100 lettori, su 1008 che hanno pronosticato il big match di sabato scorso, indovinano la sconfitta dell’Atalanta contro la Juventus. Ben 639 puntano sulla vittoria dei ragazzi di Palladino e 269 sul pareggio. Il risultato più inserito è il 2-1 Atalanta, 366 volte. Finisce 1-0 per i bianconeri e indovinano solo in cinque. De Ketelaere e Krstovic sono i più selezionati come bomber, 720 e 659 volte, ma nessun atalantino riesce a superare Di Gregorio. Il belga è anche il migliore tra i nerazzurri. Nel pre partita è il secondo più scelto, dopo Carnesecchi, figurando in 310 pronostici. Un solo cartellino giallo estratto nei confronti dell’Atalanta e prendono punti in 210.
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