Sport / Valle Seriana
Martedì 26 Agosto 2025
Albino, pilota belga cade alla Sei giorni di Enduro: è grave in ospedale a Bergamo
L’INCIDENTE. Momenti di paura alla Sei Giorni: l’atleta, un pilota di origine belga, è caduto durante la gara. Trasportato in ospedale con elisoccorso decollato a Milano, avrebbe riportato fratture multiple. E’ in prognosi riservate al «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo.
Attimi di apprensione nella mattinata di martedì 26 agosto durante la terza giornata della 99esima edizione della Sei Giorni di Enduro, in corso nella Bergamasca. U n pilota belga, di 43 anni, è rimasto vittima di una caduta durante una prova speciale in località Porchera ad Albino.
Sul posto, poco prima di mezzogiorno, sono immediatamente intervenuti i soccorsi: ambulanza e l’elisoccorso partito da Milano. Il motociclista è stato stabilizzato e trasportato in ospedale con fratture multiple e una perforazione al polmone. Ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo le sue condizioni sono gravi e l’uomo è in prognosi riservata.
Sempre in mattinata è rimasto ferito anche un altro pilota francese. Il motociclista è finito in ospedale con fratture multiple alla spalla, all’omero e alla caviglia dopo una caduta su un semisalto. È stato trasportato in ospedale dalla Croce Verde in codice giallo. La gara è stata sospesa solo per alcuni minuti prima di riprendere regolarmente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA