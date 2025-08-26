Albino, pilota belga cade alla Sei giorni di Enduro: è grave in ospedale a Bergamo

Sul posto, poco prima di mezzogiorno, sono immediatamente intervenuti i soccorsi: ambulanza e l’elisoccorso partito da Milano. Il motociclista è stato stabilizzato e trasportato in ospedale con fratture multiple e una perforazione al polmone. Ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo le sue condizioni sono gravi e l’uomo è in prognosi riservata.