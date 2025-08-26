Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Valle Seriana
Martedì 26 Agosto 2025

Albino, pilota belga cade alla Sei giorni di Enduro: è grave in ospedale a Bergamo

L’INCIDENTE. Momenti di paura alla Sei Giorni: l’atleta, un pilota di origine belga, è caduto durante la gara. Trasportato in ospedale con elisoccorso decollato a Milano, avrebbe riportato fratture multiple. E’ in prognosi riservate al «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’ambulanza intervenuta ad Albino durante la Sei giorni di Enduro
L’ambulanza intervenuta ad Albino durante la Sei giorni di Enduro

Attimi di apprensione nella mattinata di martedì 26 agosto durante la terza giornata della 99esima edizione della Sei Giorni di Enduro, in corso nella Bergamasca. U n pilota belga, di 43 anni, è rimasto vittima di una caduta durante una prova speciale in località Porchera ad Albino.

Sul posto, poco prima di mezzogiorno, sono immediatamente intervenuti i soccorsi: ambulanza e l’elisoccorso partito da Milano. Il motociclista è stato stabilizzato e trasportato in ospedale con fratture multiple e una perforazione al polmone. Ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo le sue condizioni sono gravi e l’uomo è in prognosi riservata.

Sempre in mattinata è rimasto ferito anche un altro pilota francese. Il motociclista è finito in ospedale con fratture multiple alla spalla, all’omero e alla caviglia dopo una caduta su un semisalto. È stato trasportato in ospedale dalla Croce Verde in codice giallo. La gara è stata sospesa solo per alcuni minuti prima di riprendere regolarmente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Albino
Milano
Salvataggio
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
incidenti stradali
Incidenti aerei e spaziali