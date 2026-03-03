Burger button
Altri sport / Bergamo Città Martedì 03 Marzo 2026

Paralimpiadi vicine: non tutte le squadre sono già in Europa

OLIMPIADI 2026. Da venerdì 6 marzo i Giochi paralimpici. Il Comitato invita alla serenità ma c’è preoccupazione.

Luca Guazzoni
Luca Guazzoni
L’Arena di Verona ospiterà anche l’apertura delle Paralimpiadi
L’Arena di Verona ospiterà anche l’apertura delle Paralimpiadi
(Foto di Ansa)

Sicurezza, spostamenti, logistica. Sono questi gli argomenti principali sul tavolo in vista delle Paralimpiadi, al via venerdì 6 marzo con la Cerimonia d’apertura organizzata all’Arena di Verona. La situazione in Medio Oriente viene «monitorata attentamente» dal Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc) che punta a garantire «Giochi sicuri, protetti e spettacolari». Ma il Cip (Comitato italiano), per voce del presidente Marco Giunio De Sanctis in un’intervista all’Ansa, evidenzia i «danni evidenti e rilevanti» causati dall’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran. Da una parte c’è l’obbligo di garantire la «tutela di tutti» i partecipanti, ragione per cui la «vigilanza sarà aumentata» perché «la sicurezza è un problema serio»; dall’altra, non meno rilevante, c’è la «paura», «l’ansia» e «l’apprensione» degli atleti, unita alla difficoltà di raggiungere l’Italia dall’Oriente del mondo, con il blocco aereo in scali strategici come quelli del Golfo.

Molte nazionali già in Europa

Molte nazionali - ma non tutte - si trovano però già in Europa per i ritiri e gli allenamenti, quindi il rischio flop sul numero dei partecipanti (665 totali) è quantomeno scongiurato. Ma il pericolo è che tanti leader di Stato «decidano di non venire più», togliendo così visibilità e prestigio ai Giochi, potente simbolo di inclusione sociale per l’oltre miliardo di persone affette da disabilità nel mondo. È confermata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per dare il via ai Giochi ma i suoi appuntamenti collaterali potrebbero subire variazioni in virtù delle possibili defezioni tra i vertici della politica internazionale. «Lo capisco, ma sarebbe ugualmente un grande peccato - dice De Sanctis -. Le Olimpiadi sono state un successo organizzativo e una festa per tutti. Le Paralimpiadi in Italia sono un’occasione unica e irripetibile per porre l’attenzione sui nostri temi».

I messaggi dell’Ipc restano cauti ma ottimisti, frutto di un lavoro costante con il comitato organizzatore e tutte le delegazioni coinvolte: «Continuiamo a raccogliere, confermare e valutare le informazioni disponibili. Pensiamo innanzitutto all’impatto sulle persone e il nostro pensiero va a coloro che sono stati colpiti. Stiamo valutando l’impatto sulle operazioni, in particolare sui viaggi, mantenendo al contempo un chiaro obiettivo di realizzare i migliori Giochi. Stiamo lavorando diligentemente con Milano Cortina 2026 per trovare soluzioni per le persone colpite».

De Sanctis «incita alla massima serenità» ma ammette che è «tutto molto difficile e complesso». «C’è una nuova violazione della Tregua Olimpica», rimarca il numero uno del Cip. L’Ucraina intanto fa sapere che l’Ipc ha bocciato una loro divisa con la mappa del Paese prima della guerra poiché «contiene un messaggio politico». Non c’è pace, in tutti i sensi.

