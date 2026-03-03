Paralimpiadi vicine: non tutte le squadre sono già in Europa

Sicurezza, spostamenti, logistica. Sono questi gli argomenti principali sul tavolo in vista delle Paralimpiadi, al via venerdì 6 marzo con la Cerimonia d’apertura organizzata all’Arena di Verona. La situazione in Medio Oriente viene «monitorata attentamente» dal Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc) che punta a garantire «Giochi sicuri, protetti e spettacolari». Ma il Cip (Comitato italiano), per voce del presidente Marco Giunio De Sanctis in un’intervista all’Ansa, evidenzia i «danni evidenti e rilevanti» causati dall’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran. Da una parte c’è l’obbligo di garantire la «tutela di tutti» i partecipanti, ragione per cui la «vigilanza sarà aumentata» perché «la sicurezza è un problema serio»; dall’altra, non meno rilevante, c’è la «paura», «l’ansia» e «l’apprensione» degli atleti, unita alla difficoltà di raggiungere l’Italia dall’Oriente del mondo, con il blocco aereo in scali strategici come quelli del Golfo.

Molte nazionali già in Europa

Molte nazionali - ma non tutte - si trovano però già in Europa per i ritiri e gli allenamenti, quindi il rischio flop sul numero dei partecipanti (665 totali) è quantomeno scongiurato. Ma il pericolo è che tanti leader di Stato «decidano di non venire più», togliendo così visibilità e prestigio ai Giochi, potente simbolo di inclusione sociale per l’oltre miliardo di persone affette da disabilità nel mondo. È confermata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per dare il via ai Giochi ma i suoi appuntamenti collaterali potrebbero subire variazioni in virtù delle possibili defezioni tra i vertici della politica internazionale. «Lo capisco, ma sarebbe ugualmente un grande peccato - dice De Sanctis -. Le Olimpiadi sono state un successo organizzativo e una festa per tutti. Le Paralimpiadi in Italia sono un’occasione unica e irripetibile per porre l’attenzione sui nostri temi».

I messaggi dell’Ipc restano cauti ma ottimisti, frutto di un lavoro costante con il comitato organizzatore e tutte le delegazioni coinvolte: «Continuiamo a raccogliere, confermare e valutare le informazioni disponibili. Pensiamo innanzitutto all’impatto sulle persone e il nostro pensiero va a coloro che sono stati colpiti. Stiamo valutando l’impatto sulle operazioni, in particolare sui viaggi, mantenendo al contempo un chiaro obiettivo di realizzare i migliori Giochi. Stiamo lavorando diligentemente con Milano Cortina 2026 per trovare soluzioni per le persone colpite».