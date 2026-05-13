Atalanta, Bergamo si colora di installazioni nerazzurre nell’attesa del nuovo logo

Bergamo si è trasformata in un museo nerazzurro a cielo aperto, attraverso un percorso urbano dedicato ai loghi storici dell’Atalanta, dalla fondazione nel 1907 ad oggi, e al profondo legame tra squadra e territorio. La mostra diffusa - voluta dal club e curata da Pernice Comunicazione, col patrocinio comunale - è stata lanciata nelle scorse ore, con installazioni presenti fino al 27 maggio in piazzale Goisis, ChorusLife, Accademia Carrara, piazzale Sant’Agostino, Colle Aperto e piazza Matteotti. La tappa conclusiva è l’Atalanta Store di Porta Nuova.