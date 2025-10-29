Burger button
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 29 Ottobre 2025

Atalanta, dopo il Milan subito la ripresa in ottica Udinese. Da valutare De Roon

CALCIO. L’Atalanta è tornata in campo dopo il pareggio contro il Milan, il settimo in campionato in nove gare disputate. Allenamento completo per chi non ha giocato o è stato impiegato poco nel match, seduta di scarico per tutti gli altri.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

De Roon
De Roon

Bergamo

Marten De Roon, uscito dalla partita a causa di una contrattura muscolare al flessore sinistro, è stato sottoposto alle cure del caso: il centrocampista olandese si sottoporrà ad accertamenti strumentali per capire quale sarà l’entità dell’infortunio.
Terapie anche per Bakker e Scalvini, il difensore azzurro tornerà a disposizione dopo la sosta.

Già da giovedì 29 ottobre Ivan Juric inizierà a pensare a quella che potrà essere la formazione in vista della gara di sabato contro l’Udinese, non è escluso che possa essere riconfermato il tridente visto alla New Balance Arena, con Lookman e De Ketelaere supportati da Pasalic. Giovedì ci sarà un’altra seduta in tarda mattinata.

