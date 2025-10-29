Sport / Bergamo Città
Atalanta, dopo il Milan subito la ripresa in ottica Udinese. Da valutare De Roon
CALCIO. L’Atalanta è tornata in campo dopo il pareggio contro il Milan, il settimo in campionato in nove gare disputate. Allenamento completo per chi non ha giocato o è stato impiegato poco nel match, seduta di scarico per tutti gli altri.
Marten De Roon, uscito dalla partita a causa di una contrattura muscolare al flessore sinistro, è stato sottoposto alle cure del caso: il centrocampista olandese si sottoporrà ad accertamenti strumentali per capire quale sarà l’entità dell’infortunio.
Terapie anche per Bakker e Scalvini, il difensore azzurro tornerà a disposizione dopo la sosta.
Già da giovedì 29 ottobre Ivan Juric inizierà a pensare a quella che potrà essere la formazione in vista della gara di sabato contro l’Udinese, non è escluso che possa essere riconfermato il tridente visto alla New Balance Arena, con Lookman e De Ketelaere supportati da Pasalic. Giovedì ci sarà un’altra seduta in tarda mattinata.
