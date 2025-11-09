Atalanta, Juric: «Confronto con la società? Non ho ancora parlato con nessuno»

« Sono assolutamente preoccupato , avevamo tanto entusiasmo mercoledì sera, una partita del genere ti dà grande sicurezza e fiducia. Oggi è stata una partita molto negativa . Confronto con la società? Non ho parlato con nessuno fino ad adesso ». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-0 contro il Sassuolo domenica 9 novembre a Bergamo.

«Ci sono state partite bellissime, quelle più aperte. Oggi il Sassuolo si è messo dietro bene: abbiamo avuto una palla-gol con Lookman. Abbiamo regalato il primo gol su fallo laterale, avevo la percezione che non fossimo concentrati. Il campionato non sta andando bene, non stiamo facendo buone prestazioni, ho visto poca concentrazione sui particolari. Sugli episodi non siamo stati bravi, non siamo stati attenti ai particolari. Puoi sbagliare qualche gol ma devi sempre stare sul pezzo: prendere gol da fallo laterale poi diventa tutto più difficile».