Sport / Bergamo Città
Domenica 09 Novembre 2025

Atalanta, Juric: «Confronto con la società? Non ho ancora parlato con nessuno»

POST GARA. Il tecnico nerazzurro ha parlato alla fine del match perso 0-3 contro il Sassuolo. «La responsabilità è sempre dell’allenatore, che non ha preparato o trasmesso bene».

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Ivan Juric al termine della gara contro il Sassuolo persa dai nerazzurri 0-3
Ivan Juric al termine della gara contro il Sassuolo persa dai nerazzurri 0-3
(Foto di Afb)

Bergamo

«Sono assolutamente preoccupato, avevamo tanto entusiasmo mercoledì sera, una partita del genere ti dà grande sicurezza e fiducia. Oggi è stata una partita molto negativa. Confronto con la società? Non ho parlato con nessuno fino ad adesso». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-0 contro il Sassuolo domenica 9 novembre a Bergamo.

«Ci sono state partite bellissime, quelle più aperte. Oggi il Sassuolo si è messo dietro bene: abbiamo avuto una palla-gol con Lookman. Abbiamo regalato il primo gol su fallo laterale, avevo la percezione che non fossimo concentrati. Il campionato non sta andando bene, non stiamo facendo buone prestazioni, ho visto poca concentrazione sui particolari. Sugli episodi non siamo stati bravi, non siamo stati attenti ai particolari. Puoi sbagliare qualche gol ma devi sempre stare sul pezzo: prendere gol da fallo laterale poi diventa tutto più difficile».

«La prestazione è stata da fischiare, fino alla fine i tifosi hanno appoggiato la squadra, siamo tutti d’accordo di non aver fatto una prestazione all’altezza. La responsabilità è sempre dell’allenatore, che non ha preparato o trasmesso bene» ha concluso il tecnico nerazzurro.

