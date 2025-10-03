Sport / Bergamo Città
Venerdì 03 Ottobre 2025
Atalanta, Juric: «Mai affrontato una simile emergenza infortuni»
LA CONFERENZA STAMPA. Il tecnico nerazzurro alla vigilia del match di Campionato contro il Como: «Vediamo come va Hien, troveremo soluzioni».
«Vediamo oggi (3 ottobre ndr) come andrà con Isak Hien. Troveremo qualche soluzione. C’è anche l’opzione della difesa a quattro». Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, alla vigilia della partita di campionato col Como (si gioca sabato 4 ottobre alle 20.45 a Bergamo), deve fronteggiare gli infortuni in serie nel reparto arretrato. «Credo di riuscire a gestire bene la situazione, magari anche mettendo giocatori non nella loro posizione abituale. Obric avrà bisogno di più tempo, può succedere che subentri a gara in corso. Bisogna essere sicuri quando si getta nella mischia un giovane. Deve ancora lavorare», puntualizza il tecnico croato sul 2006 dell’Under 23 aggregato.
«Non avevo mai affrontato una simile emergenza infortuni, a volte è veramente il caso, succedono. Ma è anche vero che il numero delle partite e i carichi di lavoro incidono - spiega Juric -. Mi hanno scompaginato i piani quelli di Zalewski e Scalvini: ho provato a gestirli ma è andato tutto storto».
Infine sull’avversario: «Il Como ha idee chiare su come giocare, ha la possibilità economica di prendere i giocatori adatti, sarà una partita mega difficile che ha avuto il tempo di preparare bene. E’ una squadra difficile da affrontare per chiunque, è in un ottimo momento».
