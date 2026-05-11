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Sport / Bergamo Città Lunedì 11 Maggio 2026

Atalanta, Luca Percassi: «Il rapporto con D’Amico può finire ma la stima no». Su Giuntoli: «Scegliere il ds è mio compito»

LE DICHIARAZIONI. «Qualora dovesse andare via D’Amico, sarebbe compito mio trovare un sostituto all’altezza» ha detto Luca Percassi che apre uno spiraglio all’ex ds di Napoli e Juventus, Cristiano Giuntoli, al centro di voci insistenti circa un suo approdo a Bergamo.

Redazione Web
Redazione Web
Atalanta, Luca Percassi: «Il rapporto con D’Amico può finire ma la stima no». Su Giuntoli: «Scegliere il ds è mio compito»
Luca Percassi ha ricevuto il «3° Premio Nazionale Gianni Di Marzio»

Bergamo

«Con Tony D’Amico il rapporto può concludersi, ma la stima rimarrà per sempre». Luca Percassi, interpellato da Sky Sport in occasione del Premio Gianni Di Marzio a Portofino, ha parlato del possibile addio del direttore sportivo dell’Atalanta: «Posso solo ringraziarlo, con lui siamo sempre andati in Europa ma come certi giocatori è corteggiato anche lui» sottolinea l’ad.

Su Giuntoli: «E’ uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, so che ha tante squadre che lo cercano. Vedremo se è un matrimonio che si può fare, saremmo molto contenti»

«Qualora dovesse andare via, sarebbe compito mio trovare un sostituto all’altezza» ha aggiunto Percassi che apre uno spiraglio all’ex ds di Napoli e Juventus, Cristiano Giuntoli, al centro di voci insistenti circa un suo approdo a Bergamo: «E’ uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, so che ha tante squadre che lo cercano - conclude il dirigente atalantino -. Vedremo se è un matrimonio che si può fare, saremmo molto contenti».

Il premio

Luca Percassi ha ricevuto il «3° Premio Nazionale Gianni Di Marzio». L’evento, organizzato dal gruppo editoriale Telenord in collaborazione con altri importanti protagonisti del mondo dello sport e dell’informazione per celebrare il calcio italiano e rendere omaggio allo storico allenatore e dirigente sportivo, ha avuto luogo nel Teatrino di Portofino, con successiva serata di gala nella suggestiva cornice di Castello Brown.

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Luca Percassi ha ricevuto il «3° Premio Nazionale Gianni Di Marzio»

A fare gli onori di casa, l’editore di Telenord Massimiliano Monti e la famiglia Di Marzio, in una serata che ha riunito importanti protagonisti del calcio e dello sport italiano. Tra i premiati anche Claudio Ranieri ed Enzo Maresca, tra gli ospiti più prestigiosi l’ex calciatore Goran Pandev, il campione del mondo 1982 Giuseppe Dossena e lo snowboarder e medaglia olimpica Lorenzo Sommariva.

«Questo è un premio che 16 anni fa, quando sono diventato amministratore delegato dell’Atalanta, non avrei mai pensato di poter ricevere - ha dichiarato Luca Percassi a Sky Sport - quindi è un riconoscimento che mi gratifica moltissimo. Devo dire grazie a tutte le persone che in questi anni mi sono state vicino e hanno dato veramente tanto all’Atalanta, e che mi hanno permesso di essere qui oggi a ritirare questo premio».

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