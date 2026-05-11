Atalanta, Luca Percassi: «Il rapporto con D’Amico può finire ma la stima no». Su Giuntoli: «Scegliere il ds è mio compito»

«Con Tony D’Amico il rapporto può concludersi, ma la stima rimarrà per sempre». Luca Percassi, interpellato da Sky Sport in occasione del Premio Gianni Di Marzio a Portofino, ha parlato del possibile addio del direttore sportivo dell’Atalanta: «Posso solo ringraziarlo, con lui siamo sempre andati in Europa ma come certi giocatori è corteggiato anche lui» sottolinea l’ad.

Su Giuntoli: «E’ uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, so che ha tante squadre che lo cercano. Vedremo se è un matrimonio che si può fare, saremmo molto contenti» «Qualora dovesse andare via, sarebbe compito mio trovare un sostituto all’altezza» ha aggiunto Percassi che apre uno spiraglio all’ex ds di Napoli e Juventus, Cristiano Giuntoli, al centro di voci insistenti circa un suo approdo a Bergamo: «E’ uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, so che ha tante squadre che lo cercano - conclude il dirigente atalantino -. Vedremo se è un matrimonio che si può fare, saremmo molto contenti».

Il premio

Luca Percassi ha ricevuto il «3° Premio Nazionale Gianni Di Marzio». L’evento, organizzato dal gruppo editoriale Telenord in collaborazione con altri importanti protagonisti del mondo dello sport e dell’informazione per celebrare il calcio italiano e rendere omaggio allo storico allenatore e dirigente sportivo, ha avuto luogo nel Teatrino di Portofino, con successiva serata di gala nella suggestiva cornice di Castello Brown.

Luca Percassi ha ricevuto il «3° Premio Nazionale Gianni Di Marzio» A fare gli onori di casa, l’editore di Telenord Massimiliano Monti e la famiglia Di Marzio, in una serata che ha riunito importanti protagonisti del calcio e dello sport italiano. Tra i premiati anche Claudio Ranieri ed Enzo Maresca, tra gli ospiti più prestigiosi l’ex calciatore Goran Pandev, il campione del mondo 1982 Giuseppe Dossena e lo snowboarder e medaglia olimpica Lorenzo Sommariva.