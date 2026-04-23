Atalanta, Luca Percassi: «Var incomprensibile, siamo stati danneggiati»

«Di fronte a una grande prestazione della squadra e a un pubblico straordinario, che ha dimostrato cosa Bergamo è capace nel calcio. Siamo incappati in una pessima direzione arbitrale». Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, lamenta l’episodio decisivo del 16’ della ripresa nella semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Lazio. «L’annullamento del gol di Ederson è gravissimo.

Nella dinamica del cross c’era un mani da rigore di Gila e non s’è capito cosa abbiano visto l’arbitro e il Var sui gol: Krstovic ha nettamente e chiaramente anticipato il portiere», spiega il dirigente nerazzurro.

Il pensiero torna alla finale di sette anni fa col mani di Bastos sul tiro di De Roon nel primo tempo: «Avevamo ancora aperta la ferita del 2019, con la tecnologia attuale è veramente incomprensibile commettere errori del genere. È serata di forte rammarico per la conduzione arbitrale e non solo per il gol annullato, ma anche per una serie di falli fischiati contro francamente incomprensibili».