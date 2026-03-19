Atalanta, Palladino: «Bayern troppo forte per noi. Impresa quasi impossibile»

«Eravamo inferiori già sulla carta e in queste due partite dobbiamo prendere atto che il livello del Bayern Monaco è stato troppo alto per noi. Ma ci portiamo a casa lo stesso un grande percorso in Champions League, in cui abbiamo alzato il livello tecnico e fisico». Raffaele Palladino commenta senza amarezza l’eliminazione della sua Atalanta dagli ottavi di finale della competizione dopo il 4-1 subìto per mano dei bavaresi al ritorno, a 8 giorni dal 6-1 a Bergamo.

«Sapevamo che sarebbe stata una impresa quasi impossibile. In Champions League abbiamo comunque battuto squadre molto forti come il Chelsea e il Borussia Dortmund - spiega il tecnico dei bergamaschi -. Avevo chiesto alla squadra di andare orgogliosamente sotto il settore ospiti per ringraziare i nostri tifosi che ci avevano applaudito anche all’andata nonostante il 6-1 in casa. Sono contento se siamo riusciti a dar loro qualcosa nonostante le due nette sconfitte».

Palladino, dall’andata al ritorno, passando per l’Inter in campionato, ha recuperato tutti gli infortunati: «Abbiamo dato minutaggio a Ederson, De Ketelaere e stasera anche Raspadori, dando spazio a chi gioca meno come Bellanova e Samardzic dai quali ho avuto risposte positive - osserva ancora l’allenatore nerazzurre -. Prendere tanti gol in queste due partite non ci ha fatto piacere, è il lato negativo degli ottavi di finale. Stasera e all’andata abbiamo capito che il livello del Bayern è più alto».