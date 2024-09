Atleti con e senza disabilità in un’unica squadra: Cus e Volley Bergamo lanciano la Special Team Cus VB91

Lo sport è benessere, passione, inclusione, realizzazione personale. Per tutti, senza distinzioni. È con questi principi che nasce la Special Team Cus VB91, la squadra di «volley unificato» lanciata dalla rinnovata collaborazione tra Cus Bergamo e Volley Bergamo 1991. Un progetto sportivo e sociale, per dare la possibilità ad atleti con e senza disabilità intellettiva dai 14 anni in su di giocare insieme in una formazione mista: gli «atleti», ovvero - secondo la denominazione del volley unificato - i ragazzi con disabilità, e i «partner», cioè i ragazzi volontari senza disabilità che si accompagneranno a vicenda in un percorso di crescita sportiva, individuale e sociale.