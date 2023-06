Basket, la Mascio Treviglio presenta il direttore Infante. E il futuro del monumentale Insogna?

Comunicato stampa a «metà» o se si preferisce incompleto quello della Mascio inviato ai media. All’ annuncio di Luca Infante nel ruolo di direttore sportivo non si è anche solo accennato a Euclide Insogna che negli ultimi dodici mesi ha ricoperto il medesimo ruolo. In altre parole la società non ha sin qui reso noto se lo stesso Insogna non rientrerà più nell’organico oppure se vi rimarrà con altre funzioni. Nostra sensazione, comunque, è che il presidente e patron Stefano Mascio non si priverà dall’oggi al domani di un autentico personaggio non a caso nello staff trevigliese da ben 35 anni, alle origini come coach e in seguito general manager.