Bergamo Città dello Sport 2027, al via la candidatura - Il video

Si è conclusa sabato mattina 10 maggio in Aula consiliare, con la “Difesa della candidatura”, la visita in città del Comitato di valutazione della candidatura di Bergamo Città Europea dello Sport 2027. Il Comitato, composto da Vincenzo Lupattelli - Presidente ACES Italia, Simone Pintori - Delegato ACES Italia, Angela Maceri – Decathlon, Giuseppe Pagani - ICSC - Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Sabrina Gastaldi – ANCI, ha seguito un fitto programma di visite in diversi impianti incontrando le società sportive che li vivono nella quotidianità.