Bergamo torna a parlare tedesco: arrivano i tifosi del Bayern. In Città Alta la mascotte Berni

Nella mattinata di martedì 10 marzo Bergamo ha ricominciato a parlare tedesco. In vista della sfida di questa sera alle 21 tra Atalanta e Bayern Monaco, in città – e in particolare in Città Alta – si sono già visti i primi tifosi bavaresi arrivati per assistere alla partita. Tra loro anche una presenza particolare: la mascotte ufficiale del club, Berni, l’orso simbolo del Bayern, che non è passato inosservato tra turisti e bergamaschi.

Dopo il migliaio di tifosi del Borussia Dortmund arrivati in città lo scorso 25 febbraio per la gara dei playoff, Bergamo si prepara ad accogliere un nuovo contingente di supporter tedeschi. Per la sfida con l’Atalanta sono attesi circa 1.300 tifosi del Bayern Monaco. Il settore ospiti della New Balance Arena è già sold out, un risultato prevedibile visto il prestigio e il richiamo internazionale del club bavarese.

Il Bayern, infatti, non mobilita soltanto tifosi dalla Germania, ma da tutta Europa. Tra questi anche molti supporter provenienti dall’Italia di lingua tedesca: solo in Alto Adige si contano circa quaranta fan club ufficiali del Bayern Monaco e una parte di loro – cioè chi è riuscito ad assicurarsi il biglietto – sarà presente questa sera allo stadio. Vista la relativa vicinanza geografica, la maggior parte dei tifosi raggiungerà Bergamo direttamente oggi, con carovane di auto e pullman. Dopo la partita molti ripartiranno già in serata per fare rientro a casa.