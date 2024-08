Champions League, il 22 agosto online tutte le informazioni sui mini abbonamenti

Fase 2, prelazione abbonati Serie A 2024/25 nei posti Uefa (scelta libera del posto): dalle 10 alle 19 del 27 agosto. In occasione delle competizioni europee, alcuni posti disponibili in campionato sono riservati, per accordi istituzionali, alla Uefa. Non sarà quindi possibile confermare il posto occupato in Serie A per tutti gli abbonati nei settori di tribuna Rinascimento E02, E03, F01, F02, G01, G02, G03 e per alcuni abbonati nei settori E01 e tribuna d’Onore. Martedì 27 sarà quindi interamente dedicato ai tifosi coinvolti, che potranno scegliere un posto alternativo tra quelli disponibili in qualsiasi settore dello stadio, al prezzo corrispondente previsto in prelazione.