Christmas match, Lookman batte tutti all’asta. Lunedì si chiudono le offerte

Si possono fare offerte per più maglie (tutte autografate dal rispettivo calciatore), ma alla fine ciascuna casacca dovrà avere un vincitore diverso per accontentare il maggior numero possibile di tifosi; nei giorni successivi alla trasmissione, i vincitori saranno ricontattati per trasformare le loro promesse di pagamento in bonifici bancari. In palio ci sono le speciali casacche “natalizie” preparate per l’intero organico della prima squadra nerazzurra e indossate lo scorso 22 dicembre in occasione della partita Atalanta-Empoli 3-2, ultima gara casalinga del 2024.