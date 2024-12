De Ketelaere, de Roon e Pasalic, il primo podio delle maglie del «Christmas Match»

Si tratta delle special i casacche «natalizie» preparate per l’intero organico della prima squadra nerazzurra e indossate domenica scorsa in occasione di Atalanta-Empoli 3-2 , ultima partita casalinga dell’anno solare.

L’aggiudicazione delle maglie lunedì 13 gennaio

De Ketelaere la maglia più quotata

De Ketelaere, de Roon, Pasalic: è l’attuale podio della quotazioni delle casacche che hanno già raggiunto rispettivamente quota 1500, 1000 e 800 euro. Si possono fare offerte in qualsiasi momento via sms al 335.6969423 e via e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected] : sono consentiti rilanci per più maglie, ma alla fine ciascuna casacca dovrà avere un vincitore diverso per accontentare il maggior numero di tifosi.