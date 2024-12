De Ketelaere ed Ederson, le maglie più quotate del «Christmas match» dell’Atalanta

A meno di una settimana dall’apertura, l’asta benefica delle 26 maglie dell’Atalanta del «Christmas match» ha già raggiunto quota 25mila euro (l’aggiornamento del 29 dicembre alle 19). Si tratta delle speciali casacche «natalizie» preparate per l’intero organico della prima squadra nerazzurra e indossate domenica 22 dicembre in occasione di Atalanta-Empoli 3-2, l’ultima partita casalinga del 2024. L’iniziativa è organizzata dall’Atalanta in collaborazione con Bergamo Tv e il ricavato sarà devoluto all’associazione Amici della Pediatria che opera dal 1990 presso l’ospedale di Bergamo per fornire assistenza ai bambini malati e supporto alle loro famiglie.