Domenica 27 aprile c’è la Sarnico-Lovere. I favoriti? Outsider e bergamaschi

Rieccola, la Milano-Sanremo della corsa su strada Bg. Si parla della Sarnico-Lovere Run, in programma domenica 27 aprile sulla sponda occidentale del lago d’Iseo, scenario di una grande classica (tredicesima edizione di sempre) che si conferma tra i più partecipati su suolo provinciale. Sono ben 3.400 , numero che non si registrava da prima della pandemia, gli iscritti alla parte agonistica di una manifestazione su distanza «ibrida» (24 km e 738 metri), che da questa edizione fa staffetta con misure convenzionali: per la prima volta ci sarà anche un traguardo volante sui 21 km e 97 metri, quello della mezza maratona (certificato Fidal).

I pronostici

Il tormentone agonistico della vigilia di un evento che mette in palio 5.100 euro di montepremi (inclusi quelli per la classifica a squadre), ruota essenzialmente attorno a un quesito. Soffierà di nuovo vento dell’Africa o suonerà l’inno di Mameli? Al maschile il favore del pronostico va al keniano Simon Ekidor Dudi (Atl. Potenza Picena), fresco di primato personale sulla mezza a 1h01’23”, che dovrebbe giocarsela con il burundese Leonce Bukuru (Atl. Castello). Tra gli outsider, insieme al francese Julien Gueydon (Menton Marathon) e al marocchino Mohammed Zoioula (Gruppo Millepiedi), il figlio d’arte Manuel Togni (Atl. Valle Brembana), il meglio accreditato di un trenino Bg in cui ben accreditati sono anche i «gavvini» Antonino Lollo e Michele Palamini. Al femminile, invece, presente la campionessa uscente Sara Bottarelli (Free Zone), che se la giocherà con Martina Arzamasova, bielorussa iridata ai Mondiali di Pechino 2015 negli 800 metri. Per top runners e non solo (500 gli stranieri iscritti da 35 nazioni, Italia esclusa) il via sarà alle 9,30 in piazza XX Settembre a Sarnico, con l’arrivo al porto della Cornasola a Lovere dopo essere passati per Predore, Tavernola, Riva di Solto, Solto Collina e Castro.