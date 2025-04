Funerali del Papa, sospese le partite di serie A di sabato. Confermata Atalanta-Lecce di venerdì

« Sono sospese le partite di sabato ». Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, rispondendo a chi gli domandava se anche il campionato di calcio e gli altri eventi sportivi saranno sospesi nei cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, proclamati dal Consiglio dei ministri.

Domenica non erano state disputate, in segno di lutto e rispetto per la scomparsa del Pontefice, tutte le gare dai dilettanti alla serie A. Queste gare saranno recuperate nella giornata di mercoledì 23.