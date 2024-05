Granfondo, festa per 2.500 ciclisti: «Ed è ancora possibile iscriversi»

È ufficialmente partito il conto alla rovescia. Domenica 5 maggio alle 7, in via Marzabotto, ci sarà lo start ufficiale della Bgy Airport Granfondo Internazionale giunta alla 26ª edizione. «Tutti in sella, per sport o per passione - dice patron Beppe Manenti -. Al momento gli iscritti sono all’incirca 2.500, ma c’è ancora la possibilità di partecipare. Non è stato semplice cambiare rotta ma devo ammettere che, per certi versi, è stato stimolante. In questi anni ho avuto la fortuna di conoscere e di lavorare a fianco di tanti professionisti e uomini d’altri tempi. Un’esperienza incredibile, e ho fatto tesoro dei tanti consigli che mi ha dato il grande Gimondi.

Prima edizione della BGY Airport Granfondo di ciclismo

(Foto di Beppe Bedolis) Uno tra tutti? Mai mollare fino alla fine. Nel giro di un anno abbiamo recuperato il 30% degli iscritti e siamo che certi che ritorneremo ai numeri della gloriosa Felice Gimondi. Speriamo che il tempo ci assista e che i raggi del sole riscaldino gli animi. Sarà una grande festa. Ringrazio di tutti i volontari, gli sponsor e gli appassionati di questo bellissimo sport per il supporto concreto e rivolgo un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti e a tutte le donne che stanno sempre in sella!».

I partecipanti pedaleranno toccando ben 37 comuni e avranno la possibilità di godersi lo spettacolo degli incantevoli scenari naturalistici offerti dalle sei valli bergamasche che attraverseranno: Val Cavallina, Val Seriana, Val Serina, Val Brembana, Val Taleggio, Valle Imagna. Sono stati infatti confermati i tre tradizionali percorsi, adatti a ogni tipologia di ciclista e a diversi livelli di preparazione, ovvero: il corto di 89,4 km, il medio di 128,8 km e il lungo di 162,1 km. I partecipanti potranno decidere anche in corso d’opera se optare per il percorso corto, quello medio o il lungo.

Per garantire maggiore sicurezza ai partecipanti l’organizzazione ha predisposto 40 scorte tecniche, 12 motostaffette della Polizia stradale, due pattuglie di coordinamento della Polstrada, nove autoambulanze e nove punti per l’assistenza meccanica, quattro bici elettriche di soccorso per l’ultimo km, cinque volontari del soccorso alpino e cinque autovetture elettriche dell’organizzazione messe a disposizione dalla concessionaria Sarco Toyota.

Per permettere il regolare sviluppo delle operazioni e allo stesso tempo limitare al minimo le modifiche alla viabilità, la Prefettura di Bergamo ha emanato l’ordinanza di chiusura al traffico sulle strade dei comuni interessati dai tre percorsi dell’evento. In particolare, è stata disposta la sospensione della circolazione per 90 minuti, in entrambi i sensi di marcia, su ognuno dei tre percorsi dal passaggio del primo ciclista. Al transito del «fine gara», su ogni percorso la circolazione verrà riaperta parzialmente.