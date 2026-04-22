Il calore dei tifosi: bus dell’Atalanta accolto da due ali di folla festante- Foto/Video
CALCIO. L’entusiasmo dei tifosi nerazzurri all’arrivo del bus dei giocatori per caricarli alla sfida di Coppa Italia contro la Lazio che vale la finale.
Bergamo
I tifosi nerazzurri consci del momento delicato e nodale della stagione dell’Atalanta hanno voluto caricare e stringersi affettuosamente attorno alla squadra e a Palladino per mostrare il solito incondizionato sostegno.
All’arrivo del bus dei giocatori due ali festanti di folla con cori e fumogeni hanno accolto il bus dei giocatori che da Zingonia si dirigeva verso la New Balance Arena. Al coro «Forza Atalanta alè, forza neroblu» centinaia di tifosi hanno voluto mostrare l’affetto per i giocatori e per la società impegnata questa sera in un incontro delicato che vale la finale di Coppa Italia, dopo il 2-2 dell’andata contro la Lazio.
Comunque vada sarà un’altra notte magica a Bergamo.
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