Il coraggio di Sofia e la grazia di Sara fanno volare l’Italia

Sara Conti e Niccolò Macii durante la loro esibizione olimpica

(Foto di Neil Hall)

Ceccarelli, viareggino di madre bergamasca, è un luminare della psicologia applicata allo sport. Dagli anni Ottanta (ha cominciato con Ayrton Senna in Formula 1) lavora con l’obiettivo di limare situazioni già vicine al limite della perfezione, come «in una scalata di cui non si vede la vetta, perché ogni volta che hai fatto un passo scopri di poter andare ancora un po’ più avanti». E allora ti devi concentrare sul presente, eliminando il superfluo: emozioni, pensieri, paure, tensioni che sono «come uno zaino pieno di sassi. Solo che se questo zaino lo porti sulla schiena te ne accorgi e te ne liberi, ma se ce l’hai nella testa diventa tutto più difficile». Dovevano essere belli vuoti ieri gli zaini di Sofia Goggia e Sara Conti, che alle Olimpiadi hanno idealmente aperto e chiuso una giornata storica per l’Italia (6 medaglie, un record) conquistando entrambe un bronzo che brilla come oro. Sofia, da Astino, in discesa libera. Già oro a Pyeongchang 2018 e argento a Pechino 2022, è la prima a salire tre volte sul podio nella stessa disciplina in tre edizioni diverse dei Giochi. «È il colore che mi mancava» ha scherzato Sofia il cui nome, pensate un po’, significa Saggezza. Sara, di Zanica, con il milanese Niccolò Macii ha portato i colori azzurri sul podio nel team event di pattinaggio di figura. Sofia, potenza e coraggio. Sara, grazia e agilità.