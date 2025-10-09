Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 09 Ottobre 2025

La Israel-Premier Tech non correrà Il Lombardia

CICLISMO. La squadra ha rinunciato a tutte le ultime corse disputate in Italia dopo le proteste pro Palestina alla Vuelta, in Spagna.

Redazione Web
Redazione Web
La Israel-Premier Tech alla Vuelta, in Spagna
La Israel-Premier Tech alla Vuelta, in Spagna

Bergamo

Bergamo è pronta ad accogliere Il Lombardia, classica Monumento del calendario World Tour, che tradizionalmente chiude la stagione ciclistica internazionale. Alla corsa non parteciperà la Israel-Premier Tech, squadra che - presa di mira dalle proteste pro Palestina alla Vuelta, in Spagna - ha già fatto sapere pubblicamente di essere in procinto di cambiare nome e non solo, per staccarsi dall’identità israeliana.

L’annuncio ufficiale

Giovedì 9 settembre è arriva l’ufficialità: «La decisione è stata presa di comune accordo tra Rcs e la squadra», ha dichiarato un rappresentante degli organizzatori. Una scelta prevedibile, visto che la Israel ha rinunciato a tutte le gare del calendario autunnale italiano, dal Giro dell’Emilia al Trittico Lombardo.

Bergamo
Sport
Ciclismo
Politica
politica interna