Sport / Bergamo Città
Giovedì 29 Gennaio 2026

La pallavolista Ilaria Galbusera prima tedofora. Magoni rinuncia: «Relegata in una stradina»

FIAMMA OLIMPICA. C’è un alone di mistero che continua ad avvolgere i nomi dei tedofori chiamati a portare la fiamma olimpica a Bergamo.

Federico Errante
Federico Errante
Collaboratore
Mario Pirotta e Margaret Longo erano presenti in Comune a Bergamo per il passaggio della Fiamma Olimpica
Mario Pirotta e Margaret Longo erano presenti in Comune a Bergamo per il passaggio della Fiamma Olimpica
(Foto di Bedolis)

C’è un alone di mistero che continua ad avvolgere i nomi dei tedofori chiamati a portare la fiamma olimpica a Bergamo, come nelle altre città di Lombardia e Veneto che in queste settimane ospitano il passaggio della fiaccola. Un elenco che la Fondazione Milano-Cortina, organizzatrice dell’evento, non ha reso pubblico, alimentando la curiosità, ma anche qualche inevitabile malumore. A emergere sono solo le identità rese note dai diretti interessati o da terzi. Tra queste, quella di Ilaria Galbusera, capitana della Nazionale italiana sorde di volley, che sarà la prima, lunedì 2 febbraio, a portare la fiaccola in città, in via Borgo Palazzo.

La rinuncia di Paola Magoni

Diverso il caso di Paola Magoni, la cui rinuncia nelle scorse ore ha acceso la polemica a pochi giorni dal passaggio della torcia. La campionessa olimpica di slalom a Sarajevo 1984 – primo oro italiano nello sci alpino femminile – era stata, insieme all’attore Giorgio Pasotti e alla paralimpica Martina Caironi, tra le poche identità già note. A farla desistere è stato però il luogo previsto per il suo passaggio, alle 18,04 del 2 febbraio: «Come già accaduto a Torino 2006 – commenta amareggiata – mi avrebbero relegato in una via secondaria. È una mancanza di rispetto verso la mia storia. Sono stata la prima bergamasca a vincere un oro olimpico e mi aspettavo una gratificazione diversa, sia dalla Fondazione Milano-Cortina sia dal Comune, visto che mi è stato detto che la scelta degli ultimi tedofori è condivisa».

SCOPRI TUTTE LE NOTIZIE SUL PASSAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA A BERGAMO

Intanto emergono altri nomi di coloro che porteranno la fiamma lunedì a Bergamo: Mario Pirotta, presidente di Runners Bergamo, Margaret Longo, presidente dell’associazione Podisti Insonni, e le runner Ambra Matera e Rosangela Gregis. Vicino a ChorusLife la fiaccola olimpica passerà nelle mani di Fabio Bosatelli, presidente del Gruppo Polifin, e di Paolo Cervini, Ceo del gruppo. «Essere scelto come tedoforo è un onore che vivo con grande orgoglio – ha scritto Bosatelli sulla sua pagina social –. Lo sport è una scuola di vita. Portare la fiamma nella mia città, a ChorusLife, rende tutto ancora più intenso».

Bergamo
Sport
Pallavolo
Storie, Curiosità
Mistero
Ciclismo
Politica
Enti locali
ilaria galbusera
Paola Magoni
Giorgio Pasotti
Martina Caironi
Mario Pirotta
Margaret Longo
Fondazione Milano-Cortina
comune
runners bergamo
Associazione Podisti Insonni
ChorusLife
Gruppo Polifin
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026