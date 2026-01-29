La pallavolista Ilaria Galbusera prima tedofora. Magoni rinuncia: «Relegata in una stradina»

C’è un alone di mistero che continua ad avvolgere i nomi dei tedofori chiamati a portare la fiamma olimpica a Bergamo, come nelle altre città di Lombardia e Veneto che in queste settimane ospitano il passaggio della fiaccola. Un elenco che la Fondazione Milano-Cortina , organizzatrice dell’evento, non ha reso pubblico, alimentando la curiosità, ma anche qualche inevitabile malumore. A emergere sono solo le identità rese note dai diretti interessati o da terzi. Tra queste, quella di I laria Galbusera, capitana della Nazionale italiana sorde di volley , che sarà la prima, lunedì 2 febbraio, a portare la fiaccola in città, in via Borgo Palazzo.

La rinuncia di Paola Magoni

Diverso il caso di Paola Magoni, la cui rinuncia nelle scorse ore ha acceso la polemica a pochi giorni dal passaggio della torcia. La campionessa olimpica di slalom a Sarajevo 1984 – primo oro italiano nello sci alpino femminile – era stata, insieme all’attore Giorgio Pasotti e alla paralimpica Martina Caironi, tra le poche identità già note. A farla desistere è stato però il luogo previsto per il suo passaggio, alle 18,04 del 2 febbraio: «Come già accaduto a Torino 2006 – commenta amareggiata – mi avrebbero relegato in una via secondaria. È una mancanza di rispetto verso la mia storia. Sono stata la prima bergamasca a vincere un oro olimpico e mi aspettavo una gratificazione diversa, sia dalla Fondazione Milano-Cortina sia dal Comune, visto che mi è stato detto che la scelta degli ultimi tedofori è condivisa».