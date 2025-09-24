«La scuola allo stadio», al centro i giovani bergamaschi

Oltre alla premiazione delle classi vincitrici della 22° edizione, queste sono state le parole di Roberto Samaden e Andrea Fabris, responsabile Settore Giovanile e Direttore generale Corporate Atalanta B.C.: «Notiamo quanto sia rappresentativo lo stadio di Bergamo di quello che è la città: ha un’anima, ed è giusto che i ragazzi vivano l’esperienza nel cuore della nostra società». I 10 incontri della 23° edizione - a cui sono già iscritte 105 classi di 55 scuole - si terranno dal 26 settembre al 27 marzo 2026.