L’Atalanta ricorda Eriksson: «Un uomo di classe, un grande esempio»

L’Atalanta partecipa al cordoglio del calcio italiano per la scomparsa di Sven-Goran Eriksson. Lo fa con una nota pubblicata sul sito ufficiale: «Atalanta BC si unisce al dolore dei familiari per la scomparsa di Sven-Göran Eriksson, non solo grande allenatore, ma anche uomo di classe ed eleganza - si legge nella nota -. Anche nella malattia che lo ha colpito, Eriksson è stato d’esempio e d’insegnamento. Da oggi il mondo dello sport, del calcio in particolare, è più povero».

Sven Goran Eriksson è morto il 26 agosto, aveva 76 anni. Svedese, è stato il primo straniero a guidare l’Inghilterra. In Italia era arrivato a metà degli anni ’80 alla Roma, dopo l’esperienza al Benfica in Portogallo. Poi le panchina di Fiorentina e Sampdoria. Con la Lazio ha vinto lo scudetto nel 2000.

A Lisbina Con Mancini

In giro per il mondo

Poi ha girato il mondo dall’Arabia Saudita alla Cina alla Thailandia. Tra le Nazionali ha allenato anche Costa d’Avorio, Messico e Filippine. A gennaio ha rivelato di avere un tumore al pancreas allo stato terminale e da allora è stato ospite di alcune delle società che ha allenato in Europ a. In Italia è stato accolto allo stadio da Lazio e Sampdoria. In Inghilterra ha realizzato il sogno di sedere sulla panchina del Liverpool nel corso di una partita organizzata tra le leggende del club e l’Ajax. «Non essere dispiaciuto. Sorridi. Grazie di tutto: allenatori, giocatori, pubblico. È stato fantastico. Prendetevi cura di voi stessi, della vostra vita e vivetela fino in fondo» è uno degli ultimi messaggi lanciati nel documentario a lui dedicato che Amazon ha pubblicato nelle scorse settimane.

«Tutta la Roma sportiva rende omaggio a Sven Goran Eriksson, un grandissimo allenatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio mondiale e romano, in particolare portando la Lazio a vincere lo scudetto». Così sui social il sindaco di Roma Roberto Gualtieri

(Foto di X / Roberto Gualtieri) In tantissimi - allenatori, ex calciatori, singoli club ma anche il principe William, la premier Giorgia Meloni ed il presidente della Fifa - hanno manifestato il cordoglio per la scomparsadel mister, sottolineandone la signorilità prima ancora che l’acume tattico. Tributi sono giunti dai vertici della Football Association («Questo è un giorno molto triste. Ha regalato a tutti i tifosi inglesi ricordi così speciali. Nessuno potrà mai dimenticare la vittoria per 5-1 a Monaco contro la Germania sotto la guida di Sven», ha detto il ceo Mark Bullingham) e da moltissimi club della Premier League, non solo dalle squadre che ha allenato.

«Ciao e grazie Sven, mister, gentiluomo e sampdoriano». Si conclude così la lettera pubblicata sul sito della Sampdoria per ricordare il suo ex tecnico Eriksson, scomparso oggi all'età di 76 anni

(Foto di X / Sampdoria) Così come in Italia: «Grazie per tutto ciò che hai fatto per noi, mister» il post della Lazio. Toccante il saluto della Samp, con cui il tecnico vinse una Coppa Italia nel 1994: «La prima parola che ci viene in mente quando pensiamo a lui è dignità. Dignità sportiva, per la classe e il rispetto evidenziati in ogni occasione in oltre quarant’anni di carriera da allenatore. Dignità umana, per aver affrontato con coraggio e compostezza un avversario bastardo come il cancro che l’ha portato via a 76 anni».