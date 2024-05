«L’incredibile Atalanta»: a ruba le prime 15mila copie

È incredibile l’impresa compiuta dall’Atalanta in questa stagione, con la finale di Coppa Italia, la Champions conquistata e la finale di Europa League vinta a Dublino. Ed è incredibile anche l’entusiasmo dei tifosi atalantini, dimostrato anche dal successo del libro che L’Eco di Bergamo ha mandato in edicola mercoledì 29, solo due giorni fa. Le prime 15mila copie sono state infatti letteralmente «bruciate» dai lettori, che hanno preso d’assalto le edicole della provincia per non perdersi il volume che, in 168 pagine, spiega e racconta ogni dettaglio della stagione più importante e più trionfale della storia dell’Atalanta.

Nella giornata del 30 maggio nelle edicole della Bergamasca è arrivato un cospicuo rifornimento, di altre 5mila copie che dovrebbero bastare a soddisfare tutte le richieste del weekend. Poi si vedrà. Tantissime anche le richieste giunte dai tifosi atalantini che abitano fuori dalla nostra provincia: per richiedere il libro è sufficiente inviare una email all’indirizzo [email protected]. In risposta si otterranno le istruzioni per non perdersi la propria copia de «L’incredibile Atalanta».

Il libro costa 8,30 euro più il prezzo del quotidiano, ed è ovviamente a disposizione anche dei nostri tantissimi abbonati. Chi è abbonato all’edizione cartacea deve presentarsi in edicola con la propria copia e potrà acquistare soltanto il libro. Chi è abbonato all’edizione digitale ha ricevuto in questi giorni una email con un coupon che va mostrato all’edicolante per poter avere il libro senza bisogno di acquistare anche la copia cartacea del giornale.