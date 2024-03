Liverpool, Ovet raddoppia. Secondo charter da Orio

Ovet raddoppia per Liverpool: il primo aereo è stato riempito in poche ore e stamattina parte la vendita per il secondo. È febbre europea: i bergamaschi sono pronti a sbarcare nel Merseyside. La distribuzione dei pacchetti Ovet è scattata martedì 19 marzo alle 10 e in poche ore si è arrivati al sold out. Per questo, martedì 19 marzo, l’agenzia bergamasca ha deciso di tentare il bis: alle 10 di mercoledì 20 marzo scattano le iscrizioni per il secondo charter.

Il programma del viaggio

Programma e costi sono gli stessi: 550 euro, comprensivi di voli, bus a Liverpool, accompagnatore, assicurazione medica e biglietto per il settore ospiti d Anfield, dove giovedì 11 aprile alle 21 si giocherà l’andata dei quarti di Europa League tra Liverpool e Atalanta. Trasferta in giornata: ritrovo a Orio al Serio in mattinata (l’orario è ancora da definire, ma potrebbe essere intorno alle 9), rientro nella notte dopo la partita. Obbligatorio il passaporto, in corso di validità: non ci sono rimborsi per chi non è in grado di presentare una copia leggibile. L’acquisto potrà essere effettuato sul sito www.ovetviaggi.it o in agenzia.

Dal 25 marzo, invece, l’Atalanta dovrebbe rendere noti i prezzi e le modalità di acquisto per il match di ritorno contro il Liverpool Con questo pacchetto non sarà necessario provvedere all’acquisto del tagliando per la partita, a cui invece deve pensare chi ha comprato autonomamente i voli: verosimilmente la vendita sarà aperta nella settimana precedente la partita.