Michela Moioli a «Storie di Sport» su Bergamo Tv

« Storie di Sport », il nuovo format televisivo dell’estate dedicato ad atleti e società sportive, condotto da Elisa Cucchi e in programma ogni venerdì alle 21 , con replica il mercoledì successivo alle ore 22.

Moioli e Amighetti ospiti in studio

All’interno di ogni appuntamento due interviste in studio e una realizzata in esterna. Le protagoniste di questa puntata saranno Michela Moioli, 29enne di Alzano Lombardo fresca vincitrice del Mondiale di snowboard cross , e Rachele Amighetti, 28enne di Costa Volpino medaglia d’argento a squadre agli Europei di tiro a volo.

Servizio in esterna a Villa di Serio

Telecamere puntate sullo skatepark di Villa di Serio per il campionato italiano di Monopattino Freestyle. Per partecipare alle prossime puntate di «Storie di Sport», raccontando la propria attività sportiva oppure quella di una società o associazione, basta scrivere via e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected].