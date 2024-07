Morte di Davide Astori, confermata la condanna a un anno per il medico sportivo

Per la morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina, originario di San Pellegrino Terme, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la condanna a un anno di reclusione, inflitta in primo grado il 2 aprile 2021, per il professore Giorgio Galanti, ex direttore di Medicina sportiva di Careggi e un passato da consulente sportivo della Fiorentina, accusato di omicidio colposo.