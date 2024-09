Piove troppo, campo allagato: Atalanta -Como rinviata di 24 ore

Bergamo, ore 21.43. Alla fine l’arbitro Paride Tremolada, al terzo sopralluogo personale e al quarto dei due capitani, Marten de Roon e Patrick Cutrone, ha deciso l’inevitabile: Atalanta-Como si rinvia alle 20.45 di martedì 24 settembre.

Il posticipo della quinta giornata di serie A, del resto, era parso a rischio fin dalla bomba d’acqua che alle 19 ha investito Bergamo e la zona del Gewiss Stadium, dove tra l’altro lo scorso 9 settembre erano esondati i torrenti Morla e Tremana provocando danni per decine di milioni di euro.

Che cosa è successo al Gewiss

Sulle prime, dopo i mancati rimbalzi del pallone poco prima dell’orario previsto delle 20.45, senza che il direttore di gara avesse presenziato al primo confronto tra i due capitani, la pioggia pareva essere leggermente diminuita d’intensità, tanto da aver suggerito il calcio d’inizio posticipato alle 21.30.

Dopo il riscaldamento delle due squadre e un secondo sopralluogo presente Tremolada, però, le pozzanghere sul campo erano di nuovo aumentate, nonostante gli sforzi degli addetti alla manutenzione del manto erboso.

Il sopralluogo dei due capitani de Roon e Cutrone insieme all’arbitro Tremolada al campo prima del rinvio definitivo

(Foto di Ansa) La pioggia battente sul Gewiss Staduim

Info biglietti

L’Atalanta informa che i biglietti emessi per assistere alla partita Atalanta-Como saranno considerati validi per l’accesso al Gewiss Stadium in occasione della gara di recupero in programma martedì 24 settembre alle 20.45. Saranno considerati validi anche gli accrediti disabili.

Cambio utilizzatore

I tifosi che a causa del cambiamento di data e orario non potessero più assistere all’evento, potranno cedere il proprio titolo di accesso a terze persone, attraverso la funzione Cambio Utilizzatore a questo link. I biglietti saranno cedibili a tutti, indipendentemente dalla tariffa selezionata in fase di acquisto.

Modalità di rimborso

Chi fosse impossibilitato sia ad assistere alla partita, sia a cedere il titolo, potrà richiedere il rimborso del biglietto acquistato secondo modalità che verranno comunicate successivamente. La Società informa inoltre che, a partire dalle 12, sarà possibile acquistare eventuali tagliandi ancora disponibili, secondo le modalità previste, sino all’inizio della partita riprogrammata per le 20.45 di martedì 24 settembre.

Ticketing point viale Giulio Cesare

Il ticketing point, martedì 24 settembre, sarà aperto dalle 16 per assistenza in caso di malfunzionamento dei biglietti e vendita dei tagliandi eventualmente disponibili.

(Foto di Ansa)

Il programma di martedì dell’Atalanta

l programma di lunedì «copincollato» nella giornata di martedì. L’Atalanta si ritroverà al Centro Bortolotti di Zingonia ed effettuerà un’altra volta la seduta di rifinitura, in attesa del recupero del match contro il Como (quinta giornata della Serie A), che sarà giocato martedì alle 20,45 al Gewiss Stadium. Poi dovrebbe continuare ad allenarsi senza sosta, anche domani, visto che sabato alle 20.45 è in programma la partita in casa del Bologna, al Dall’Ara, la prima in trasferta dopo tre impegni casalinghi consecutivi