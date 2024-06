Pontiggia al Tour de France: con la Stradale nelle tappe italiane

La comandante è particolarmente conosciuta nell’ambito orobico in quanto pratica ciclismo da diversi anni ed è iscritta all’Uc Bagnatica. Duplice soddisfazione dunque che si aggiunge alle numerose altre: cinque volte ha comandato la Polstrada al Giro d’Italia (due nel settore maschile professionistico, tre al Giro Rosa per donne elite). La striscia si allunga con il Giro di Lombardia, ripetuto più volte, la Milano-Torino e altri avvenimenti di spessore del mondo professionistico. Alla sua già vistosa e gratificante collezione di preziosi si avvertiva la mancanza di un anello importante che si appresta comunque ad aggiungere con le quattro tappe della «Grande Boucle» che prende il via da Firenze sabato 29 giugno e si conclude a Nizza domenica 21 luglio. La comandante Pontiggia guiderà una numerosa pattuglia di agenti distribuiti in diversi settori, in particolare della sicurezza e un’officina attrezzata nel malaugurato caso di moto oppure vetture al seguito in panne.