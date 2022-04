Radici, Fratus, Lazzarini, Selini: Atalanta, si è chiusa una pagina storica

Siamo andati a letto, dopo una tisana alle erbe spontanee, che eravamo l’A.B.C. (Atalanta Bergamasca Calcio). Ci siamo risvegliati, con caffè americano e donut fritto, in qualità di A.B.C. (Atalanta Bostoniana Calcio). Fermo restando Antonio e Luca Percassi in qualità di presidente e Ad, non è stata precisamente una passeggiata indolore. Sgombriamo subito il campo dagli equivoci. Da quando le società di calcio hanno intrapreso il cammino che le ha portate ad essere soggetti economici importanti, il panorama dei tifosi sentimentali è cambiato giorno dopo giorno . Sono arrivati il project financing, le plusvalenze, i contratti, le sponsorizzazioni, gli stadi di proprietà, i diritti d’immagine, il marketing, il fair-play finanziario e il merchandising.