Razzismo, arrestato ultrà diciottenne filmato mentre imita una scimmia

È salito all’alba a Telgate su uno dei bus (25 in totale quelli arrivati a Marsiglia) organizzati da un gruppo di club atalantini, che si è poi fermato a Dalmine a caricarne altri ed è arrivato alla meta nel primo pomeriggio di giovedì. Lui, un diciottenne di Telgate, è stato ripreso mentre gesticolava sugli spalti imitando una scimmia ed è stato arrestato. Sul bus di ritorno, i suoi amici sono saliti senza di lui.

A comunicarlo, venerdì mattina, è stato il prefetto della regione di Marsiglia che ha annunciato l’arresto e lo stato di fermo per un tifoso dell’Atalanta che - insieme ad altri - è stato visto e anche filmato sugli spalti del Vélodrome mentre mima una scimmia in occasione della partita fra Olympique Marsiglia e Atalanta per la semifinale dell’Europa League. Un altro tifoso atalantino è stato invece immortalato con il braccio alzato nel saluto romano nel parcheggio riservato agli ospiti, ma non risulta sia stato identificato e arrestato.

La notizia è arrivata in Italia in mattinata, ma già nella notte era circolata tra i nerazzurri in trasferta, più che altro per un problema di logistica perché non si sapeva come il ragazzo sarebbe tornato a casa dopo l’udienza fissata in mattinata. Il prefetto della regione di Marsiglia ha utilizzato i social per comunicare la notizia: in un breve messaggio su X, ha fatto sapere che per i fatti di giovedì sera, le cui immagini circolavano sul web già subito dopo la partita, è stata arrestata una sola persona: «L’autore è stato fermato, posto in stato di fermo e comparirà davanti al giudice» si legge nel post.

Giovedì sera la prefettura aveva annunciato di essersi rivolta al procuratore della Repubblica per un esame immediato dei fatti dopo la diffusione sui social delle immagini con i tifosi dell’Atalanta con il braccio teso o che imitano i movimenti della scimmia. Due video pubblicati sul web, in particolare, hanno attirato l’attenzione della Polizia delle Bocche del Rodano, facendo finire i due tifosi dell’Atalanta nel mirino della Procura. In un video il diciottenne (ma non era il solo) è stato ripreso dalle telecamere mentre imita una scimmia, con riferimenti chiaramente a sfondo razzista. In altre immagini invece si nota un altro tifoso della squadra bergamasca intento a fare il saluto nazista.

Solo il diciottenne, al momento, risulta essere stato arrestato. I genitori, avvisati in nottata, sono subito partiti per Marsiglia mentre gli altri tifosi compagni di viaggio sono tornati con i pullman come previsto. Lui è stato interrogato ed è comparso davanti al giudice, difeso da un avvocato francese.