Real Madrid -Atalanta primo tempo 0-0. L’Atalanta non ha paura e tiene testa al Real- Diretta

Il 14 agosto va in scena il primo atto della nuova stagione nerazzurra. Si parte con il botto, con una delle partite più attese della storia del club orobico. Da Varsavia alle 21 il Real Madrid, vincitore della Champions League e l’Atalanta detentrice dell’Europa League si affrontano per la Uefa Super Cup. Potrai seguire qui la diretta web del match con le foto e le azioni salienti della sfida da sogno dei nerazzurri.

Cronaca primo tempo

35’: AMMONIZIONE REAL : Bellingham giallo per fallo su Musso in uscita.

15’ : Occasione per Mbappé. Valverde scatta sulla fascia destra e lo trova al centro: il suo tiro è respinto da Hien.

9’ Ederson cartellino giallo per fallo a metà campo

7 ’ Zappacosta va via sulla fascia ma tarda a crossare, poi fallo di Lookman su un difensore del real

Le due squadre scendono in campo per il match tanto atteso, dopo la presentazione della Supercoppa europea. De Roon con in mano la Europa League e il capitano del Real Modric con la Champions League