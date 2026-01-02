Burger button
Sport / Bergamo Città
Venerdì 02 Gennaio 2026

Sci, il 2026 inizia con il gigante di Kranjska Gora: Sofia Goggia si mette alla prova

COPPA DEL MONDO. Scheib, Robinson e Shiffrin tra le favorite. Ma la sciatrice bergamasca riserva sempre sorprese. In pista anche Ilaria Ghisalberti.

Sofia Goggia
Sofia Goggia

Per ultime avevano chiuso il 2025 con le gare austriache di Semmering e per prime aprono sabato 3 gennaio con il gigante sloveno di Kranjska gora il 2026, l’anno delle sempre più vicine Olimpiadi di Milano Cortina. Mentre gli uomini stanno godendo di un periodo più lungo di riposo dalle competizioni e torneranno in pista solo mercoledì sera con lo slalom notturno di Madonna di Campiglio, sono così le ragazze ad essere le più impegnate dal calendario di coppa del mondo. Ed allora a Kranjska Gora domani sesto gigante donne e domenica 4 sesto slalom speciale.

Il tutto con l’Italia - assenti forzate Federica Brignone e Marta Bassino - ancora alla ricerca di una atleta che in queste discipline possa ragionevolmente puntare al podio nelle fondamentali gare olimpiche. Qualche chances in più le azzurre le hanno in gigante, con Sofia Goggia che in passato è stata anche ottima gigantista ma che sinora in questo scorcio di stagione ancora non è riuscita ad esprimersi al massimo collezionando l’ ottavo posto come miglior risultato . Ma Sofia - come si sa - è capace d tutto. Per cui non resta che attendere e sperare in lei. Poi ci sono Asja Zenere e Lara Della Mea: che sono molto impegnate e piene di buoni proposito. Ma pensare che a Cortina possano essere loro a portare una medaglia all’Italia in gigante è davvero un altro discorso.

In pista anche Ilaria Ghisalberti

Domani a Kranjska oltre a loro tre le azzurre in pista saranno Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia, Ambra Pomarè, Laura Steinmair e la diciassettenne Anna Trocker, alla sua seconda esperienza sul massimo circuito dopo avere sfiorato la qualificazione nel gigante di pochi giorni fa a Semmering. Dovranno vedersela con l’austriaca in super forma Julia Scheib, leader della classifica di disciplina, con la potente neozelandese Alice Robinson e parecchie altre tra le quali la solita americana Mikaela Shiffrin che per il momento domina, con cinque vittorie su cinque gare, soprattutto lo speciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

