Sofia Goggia e l’infortunio: «Prova difficilissima, ma questo dolore non sarà invano»

A 17 giorni dall’infortunio che ha messo fine in anticipo alla sua stagione, Sofia Goggia torna a parlare con un lungo messaggio ai tifosi su Instagram e Facebook. Nel post la campionessa bergamasca, 31 anni, racconta le sue emozioni, le sue fatiche e le sue speranze. Nelle prime righe Sofia cita Elena Fanchini, sciatrice scomparsa un anno fa dopo aver lottato con un tumore: «“Se questo è il piano che Dio ha riservato per me, altro non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo e accettarlo”. Questa frase, che già utilizzai due anni fa a Cortina quando mi infortunai prima di Pechino, non è mia ma di Elena Fanchini: la pronunciò durante un’intervista con un sorriso e la sua autentica genuinità - che tanto mi manca! - quando venne a sapere della ricaduta del tumore. Mi sono ispirata a Lei, l’ho fatta “mia” ed è ciò che mi sono detta quando mi stavano trasportando a Milano in elicottero, con la ferma consapevolezza che quella sgradevolissima sensazione che avevo avuto in pista, quando ancora non mi ero fermata dalla caduta, era veritiera: la mia tibia era rotta e frantumata».

«Uno strappo nel profondo»

«Mio papà – prosegue la sciatrice nel post – mi ha scritto per messaggio che questo mio dolore non sarà invano ma, anche se poi il tempo mi dirà che lui aveva ragione, attualmente fatico a crederci. Non è un osso che si rompe e non è la, seppur pesantissima, fatica psicofisica del settimo, complicato intervento chirurgico in carriera. Ciò che fa male, davvero male, è quella lacerazione che sento dentro al petto, strappo che solo io posso sentire radicato nel mio profondo, figlio del fatto di essere per l’ennesima volta a tu per tu con me stessa in una situazione del genere nonostante gli sforzi, l’impegno e le scelte lavorative affinché la possibilità che questo tipo di avvenimenti potesse accadere, si riducesse al minimo…È l’impossibilità di riuscire solamente, che poi per me è tutto, a vivere “normalmente” la mia passione sugli sci, passione per cui ho lavorato e per cui lavoro assiduamente da una vita intera. Fa malissimo. Ma bisogna andare avanti».