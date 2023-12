Sorpresa per i piccoli degenti dell’ospedale di Bergamo: alcuni giocatori dell’Atalanta in visita nei reparti - Video

Nel pomeriggio è arrivata Santa Lucia accompagnata da due angioletti, in tutte le degenze pediatriche, per regalare giochi grazie al sostegno dell’associazione Abio Bergamo. E, per non rischiare di essersi persa dei bambini impegnati in esami e visite, Santa Lucia passerà nuovamente nella notte tra il 12 e il 13 dicembre per lasciare doni fuori dalle porte di ogni stanza, grazie all’aiuto dei volontari dell’Associazione Amici della Pediatria (AdP) e della Fondazione Grizzly. Con una sorpresa nella sorpresa: alcuni calciatori dell’Atalanta hanno visitato i reparti, così come i calciatori dell’AlbinoLeffe saranno ospiti speciali il 21 dicembre.