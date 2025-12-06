Goggia in Canada per essere gigante: «Servono due run»

«Ripartire dalla seconda manche di Copper Mountain». Sette giorni fa, nelle parole a caldo di Sofia Goggia c’era già la strada da percorrere a Mont Tremblant. Dagli Stati Uniti al Canada, stessa disciplina (il gigante) stavolta con due gare in 24 ore a temperature polari. La 33enne bergamasca, con il 17o posto, ha ottenuto i suoi primi punti stagionali in Coppa del Mondo, ma soprattutto ha preso quanto di buono hanno lasciato in dote quelle sette posizioni recuperate. In ogni caso SuperSofi può e deve fare meglio per mostrare, anche quando conta, quelle certezze acquisite in allenamento. Due le cartucce a disposizione: sabato 6 dicembre i alle 17 e alle 20, le 11 e le 14 locali; domenica alle 16 e alle 19, le 10 e le 13 locali (diretta tv su Raisport ed Eurosport). «Fa molto freddo, siamo a -25 gradi ma percepito arriviamo a -35 – ha detto la finanziera –. Due anni fa su questa pista mi ero trovata abbastanza bene (7a e 10a, ndr). Copper non mi ha lasciata pienamente soddisfatta, per cui l’obiettivo è mettere insieme due belle run».