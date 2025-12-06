Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport Invernali / Bergamo Città
Sabato 06 Dicembre 2025

Goggia in Canada per essere gigante: «Servono due run»

SCI. Nel gelo di Mont Tremblant Sofia cerca progressi rispetto a Copper Mountain. In gara anche Ghisalberti. Via alle 17.

Federico Errante
Federico Errante
Collaboratore
Sofia Goggia, 32 anni
Sofia Goggia, 32 anni

«Ripartire dalla seconda manche di Copper Mountain». Sette giorni fa, nelle parole a caldo di Sofia Goggia c’era già la strada da percorrere a Mont Tremblant. Dagli Stati Uniti al Canada, stessa disciplina (il gigante) stavolta con due gare in 24 ore a temperature polari. La 33enne bergamasca, con il 17o posto, ha ottenuto i suoi primi punti stagionali in Coppa del Mondo, ma soprattutto ha preso quanto di buono hanno lasciato in dote quelle sette posizioni recuperate. In ogni caso SuperSofi può e deve fare meglio per mostrare, anche quando conta, quelle certezze acquisite in allenamento. Due le cartucce a disposizione: sabato 6 dicembre i alle 17 e alle 20, le 11 e le 14 locali; domenica alle 16 e alle 19, le 10 e le 13 locali (diretta tv su Raisport ed Eurosport). «Fa molto freddo, siamo a -25 gradi ma percepito arriviamo a -35 – ha detto la finanziera –. Due anni fa su questa pista mi ero trovata abbastanza bene (7a e 10a, ndr). Copper non mi ha lasciata pienamente soddisfatta, per cui l’obiettivo è mettere insieme due belle run».

Due le cartucce a disposizione: sabato 6 dicembre i alle 17 e alle 20, le 11 e le 14 locali; domenica alle 16 e alle 19, le 10 e le 13 locali (diretta tv su Raisport ed Eurosport)

Voglia di una prestazione convincente anche da parte della 24enne zognese Ilaria Ghisalberti, ancora a caccia della prima top 30 tra le porte larghe dopo averla mancata sia nell’opening di Soelden (Austria) sia a Copper. E proprio su questa pista, invece, con il nono posto Asja Zenere ha centrato il miglior risultato di sempre e vuole confermarsi. Anche perché senza Brignone e Bassino l’Italia ha bisogno di trovare nuova linfa anche per togliere pressione a Goggia che altrimenti rimarrebbe la sola candidata – o meglio, la «perenne condannata» – alla ricerca del risultato. A chiudere il quintetto azzurro ci saranno Lara Della Mea e Giorgia Collomb.

Il circus femminile ha corso una sola volta sulla «Flying Mile», nel 2023 con clamoroso uno-due di Brignone. Fin qui, nell’annata in corso, un successo a testa per l’austriaca Julia Scheib e la neozelandese Alice Robinson, rispettivamente prima (180 punti) e seconda (132) nella classifica di specialità mentre nella generale guida Mikaela Shiffrin a quota 368 con l’italo-albanese Lara Colturi a 278.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Sci alpino
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Politica
politica interna
Salute
Medicina
Sofia Goggia
Ilaria Ghisalberti
Asja Zenere
Lara Della Mea
RaiSport
Eurosport