Sabato 06 Dicembre 2025
Goggia in Canada per essere gigante: «Servono due run»
SCI. Nel gelo di Mont Tremblant Sofia cerca progressi rispetto a Copper Mountain. In gara anche Ghisalberti. Via alle 17.
«Ripartire dalla seconda manche di Copper Mountain». Sette giorni fa, nelle parole a caldo di Sofia Goggia c’era già la strada da percorrere a Mont Tremblant. Dagli Stati Uniti al Canada, stessa disciplina (il gigante) stavolta con due gare in 24 ore a temperature polari. La 33enne bergamasca, con il 17o posto, ha ottenuto i suoi primi punti stagionali in Coppa del Mondo, ma soprattutto ha preso quanto di buono hanno lasciato in dote quelle sette posizioni recuperate. In ogni caso SuperSofi può e deve fare meglio per mostrare, anche quando conta, quelle certezze acquisite in allenamento. Due le cartucce a disposizione: sabato 6 dicembre i alle 17 e alle 20, le 11 e le 14 locali; domenica alle 16 e alle 19, le 10 e le 13 locali (diretta tv su Raisport ed Eurosport). «Fa molto freddo, siamo a -25 gradi ma percepito arriviamo a -35 – ha detto la finanziera –. Due anni fa su questa pista mi ero trovata abbastanza bene (7a e 10a, ndr). Copper non mi ha lasciata pienamente soddisfatta, per cui l’obiettivo è mettere insieme due belle run».
Voglia di una prestazione convincente anche da parte della 24enne zognese Ilaria Ghisalberti, ancora a caccia della prima top 30 tra le porte larghe dopo averla mancata sia nell’opening di Soelden (Austria) sia a Copper. E proprio su questa pista, invece, con il nono posto Asja Zenere ha centrato il miglior risultato di sempre e vuole confermarsi. Anche perché senza Brignone e Bassino l’Italia ha bisogno di trovare nuova linfa anche per togliere pressione a Goggia che altrimenti rimarrebbe la sola candidata – o meglio, la «perenne condannata» – alla ricerca del risultato. A chiudere il quintetto azzurro ci saranno Lara Della Mea e Giorgia Collomb.
Il circus femminile ha corso una sola volta sulla «Flying Mile», nel 2023 con clamoroso uno-due di Brignone. Fin qui, nell’annata in corso, un successo a testa per l’austriaca Julia Scheib e la neozelandese Alice Robinson, rispettivamente prima (180 punti) e seconda (132) nella classifica di specialità mentre nella generale guida Mikaela Shiffrin a quota 368 con l’italo-albanese Lara Colturi a 278.
