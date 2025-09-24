Stadio di Bergamo, ecco la nuova insegna «New Balance Arena» - Video

Dopo settimane di attesa, mercoledì 24 settembre è arrivato il segnale concreto del nuovo naming rights: nella mattinata è stata montata la prima insegna con il logo New Balance Arena sulla facciata dello stadio di Bergamo. Le vecchie scritte «Gewiss Stadium», installate nel 2019 e tolte lo scorso 11 agosto, avevano lasciato spoglie le pareti esterne delle curve.