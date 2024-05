Tifosi dell’Olympique Marsiglia in piazzale Alpini: bloccato il traffico sul viale - Foto e video

I tifosi dell’Olympique Marsiglia si sono radunati in piazzale Alpini intorno alle 12 di giovedì 9 maggio a Bergamo: si teme un pre-partita «caldo» nel pomeriggio di oggi, non certo per il meteo. Il termometro che sale è quello del tifo, bollente se si parla dei supporter francesi.

Dalle prime informazioni i tifosi francesi non sarebbero saliti sui bus a loro riservati in via Spino e si sarebbero portati subito in centro al meeting point di Piazzale Alpini. La Polizia di Stato ha creato un cordone di sicurezza intorno al ritrovo dove ci sono al momento un centinaio di tifosi. Il traffico è stato bloccato lungo il viale Papa Giovanni XXIII dalla stazione dei treni all’incrocio con via Mai, creando non pochi problemi in orario di punta e di uscita delle scuole. Per ora la situazione è comunque calma.

Fan senza biglietto

I biglietti venduti ai tifosi dell’Olympique per il ritorno in semifinale di Europa League sono 750: sold out quindi per il Settore ospiti del Gewiss Stadium, una parte di quella «pattuglia» sarà anche in Tribuna centrale, come capitato pure nelle altre partite europee. In città si attendono anche fan senza biglietto (a Marsiglia erano fioccate alcune lamentele per i pochi posti disponibili), e così in tutto potrebbero essere circa un migliaio i fan dell’OM a Bergamo. La febbre da Atalanta-Marsiglia pare alta, tanto che sulla rete si segnalano bagarini che cercando di rivendere i biglietti - lo stadio viaggia verso il sold out - con prezzi moltiplicati.

Bloccato viale Papa Giovanni XXIII dalla Polizia: tifosi del Marsiglia radunati in piazzale Alpini

Il ritrovo in piazzale Alpini

Vista la vicinanza e la logistica della trasferta, abbordabilissima anche in auto e in pullman (con i flussi dei tifosi meno facilmente «tracciabili»), il grosso del tifo ospite ha fatto capolino a Bergamo da questa mattina, dopo le prime sparute presenze di ieri: di ultras marsigliesi, decisamente caldi, non ne sono stati segnalati almeno sino a sera, anche se le misure di sicurezza erano già state rafforzate specie nei punti più sensibili, dalla stazione a Città Alta.

La gara di andata

La gara d’andata non era stata esente da tensioni: le lunghe attese in ingresso e in uscita dal settore ospiti del Vélodrome, l’arresto e il successivo rilascio (causa scambio di persona, errore della polizia francese) di un 18enne di Cenate Sopra accusato di aver mimato i gesti di una scimmia, l’accusa di saluto romano a un altro supporter nerazzurro. Per oggi pomeriggio è stato allestito un Meeting point in piazzale Alpini per i tifosi del Marsiglia che lì si raduneranno e da lì saranno trasportati in pullman, scortati dalle forze dell’ordine, verso il Settore ospiti del Gewiss Stadium.