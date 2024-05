Rilasciato il tifoso arrestato a Marsiglia: non era lui che mimava una scimmia

È stato liberato il giovane tifoso dell’Atalanta di Cenate Sopra arrestato nella serata di giovedì 2 maggio a Marsiglia, dopo essere stato ripreso mentre imitava i gesti di una scimmia per schernire i tifosi dell’Olympique, avversari dei nerazzurri nella semifinale di andata di Europa League. Dall’analisi delle immagini è emerso che si è trattato di un errore: non era lui il protagonista di quei gesti. Il 18enne era stato fermato all’uscita dello stadio, mentre stava per salire sul pullman che doveva riportarlo a Bergamo.