Sport / Bergamo Città
Venerdì 30 Gennaio 2026

Troppo pericolosa, annullata la discesa di Crans Montana

COPPA DEL MONDO. Niente discesa per Sofia Goggia: annullata la gara a Crans Montana. La campionessa Usa, Lindsey Vonn, è finita nelle reti di protezione.

Lindsey Vonn dopo la caduta a Crans Montana
Lindsey Vonn dopo la caduta a Crans Montana
(Foto di Ansa)

La campionessa americana Lindsey Vonn è caduta immediatamente dopo il via della discesa di Coppa del mondo di Crans Montana dopo essere atterrata male in un salto nella mattinata di venerdì 30 gennaio. L’americana è finita nelle reti di protezione. Gli sci non le si sono staccati mentre subito sono scattati i soccorsi. in precedenza - Vonn è partita con il pettorale 6 - erano cadute altre due atlete. Vonn si è comunque rialzata toccandosi il ginocchio. Il fondo della pista è a volte ghiacciato ma coperto da un leggero strato di neve.

Con visibilità piatta per il cielo coperto e dopo una forte nevicata che continua in quota, il fondo della Mont Lachaux è risultato ingestibile. Per questo la gara, intorno alle 11, prima che scendesse Sofia Goggia, è stata annullata. A tratti durissimo e ghiacciato ma che, per quanto ripulito, presenta ancora accumuli e soprattutto non consente alle atlete di capire cosa si trovano sotto gli sci nei diversi punti del tracciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Sci alpino
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incidenti nei trasporti
Emergenza
Sofia Goggia
lindsey vonn
