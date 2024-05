Tutto pronto per la festa nerazzurra, e in centro ecco la mega Coppa Europa League - Mandaci le tue foto

Una riproduzione della coppa di Europa League vinta dall’Atalanta lo scorso 22 maggio campeggia da questa mattina (30 maggio) a Bergamo nell’aiuola retrostante il Teatro Donizetti, dietro Porta Nuova, in largo Gianandrea Gavazzeni. Alta tre metri, issata su un piedistallo nerazzurro col logo societario , è stata realizzata in polistirolo resinato dal tifoso Diego Corbari della Meco di Cenate Sotto.

«Un regalo nerazzurro alla città da alcuni storici atalantini per celebrare la leggendaria vittoria di Dublino - si legge sulla pagina Facebook dell’ex assessore regionale e deputato Daniele Belotti -. Tre metri di trofeo nell’aiuola in Porta Nuova in attesa della grande festa con la squadra di domani sera».

Venerdì alle 10 ci sarà la consegna alla Società della Medaglia d’Oro del Comune di Bergamo durante un consiglio comunale straordinario; dalle 20.30, da largo Colle Aperto in Bergamo Alta fino alla Curva Nord del Gewiss Stadium in via Fossoli, partirà la parata celebrativa in bus scoperto di squadra, staff e dirigenza.