«Vincere con i bilanci sani. L’Atalanta un caso unico»

Come fa l’Atalanta a vincere conservando sani i propri bilanci? A rispondere a questo interrogativo che incuriosisce migliaia di tifosi, nerazzurri e non, è il libro di Giovanni Cortinovis, intitolato «Il modello Atalanta: come il club bergamasco ha cambiato il business del calcio», 217 pagine, disponibile su Amazon. Laureato in Economia alla Bocconi con una tesi sulle società calcistiche, Cortinovis è un giornalista free-lance che collabora con L’Eco di Bergamo dal 2002 e con Corner fin dalla nascita: «L’Atalanta è un caso più unico che raro nel panorama calcistico nazionale: in Serie A chi naviga nei quartieri alti macina perdite milionarie e viceversa chi resta in equilibrio contabile non riesce ad emergere».

La copertina e il retro del libro «Il modello Atalanta» di Giovanni Cortinovis Nel suo libro Cortinovis racconta l’ascesa e il fallimento di altre realtà provinciali come il Parma e il Chievo, così come le difficoltà di carattere economico delle tre grandi: negli ultimi otto anni la Juventus ha accusato una perdita cumulata di 877 milioni di euro, l’Inter di 700 milioni di euro e il Milan di 652 milioni di euro. L’Atalanta, invece ha chiuso gli ultimi nove bilanci in utile, superando il record del Napoli che si era fermato ad otto, dal 2006/07 al 2013/14. Peraltro in quell’arco di tempo il club partenopeo totalizzò un utile netto complessivo di 71,7 milioni di euro, mentre l’Atalanta è arrivata a 191 milioni di euro. Merito indubbiamente di Gian Piero Gasperini, del suo gioco e della sua capacità di motivare la rosa, ma anche della famiglia Percassi, che pur cedendo al miglior offerente numerosi talenti ha trovato sempre i giusti sostituti.

Le plusvalenze

Alle plusvalenze l’autore dedica un intero capitolo, raccontando tutte le 76 degli ultimi dieci bilanci, peraltro analizzati uno ad uno nella seconda parte del volume: «Ho scelto di partire dal 2015, prendendolo come termine di paragone perché è stato l’ultimo bilancio senza l’influenza del maestro di Grugliasco, essendo l’allenatore sbarcato a Bergamo il 14 giugno 2016». Cortinovis viviseziona stagione per stagione i traguardi sportivi della formazione bergamasca, arricchendo il tutto con una moltitudine di tabelle che spiegano meglio di mille parole i vari concetti: sapevate, per esempio, che nel triennio dal 2018/19 al 2020/21 l’Atalanta segnò in Serie A 265 gol, a fronte dei 227 dell’Inter, dei 223 della Juventus e dei 192 del Milan?

Gli incassi al botteghino